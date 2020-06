Femke (10) uit Borgloon voor het eerst in 12 weken weer naar school: "Veel zin om vrienden terug te zien"

Dina werkt in Ter Heide, een zorginstelling voor mensen met een beperking. “De sfeer is er eigenlijk heel vreemd. We zitten in een soort vakantiestemming, want het is hier heel rustig. Tot nu toe hebben we het coronavirus buiten kunnen houden.” En toch is het nog nog opletten geblazen. “Elke keer dat de samenleving de regels versoepelt, moeten wij gedisciplineerd zijn. Onze doelgroep is heel erg kwetsbaar. De minste vergissing zou een ramp kunnen betekenen binnen de instelling.”