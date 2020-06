Festihof brengt festival naar je eigen tuin: "Wij willen de festivalzomer redden"

Yves Massignani 'Hush Hefner' en Yannick Van Royen 'Jean Le Rouge' brengen het festivalgevoel naar je eigen tuin. Ze voorzien een festivalproductie met alles erop en eraan. Zo zorgen de deejays bijvoorbeeld voor een podium, tenten, een barkoeling, een chill-outzone en decoratie.

"We bouwen het festival op, breken het af en ruimen ook alles op", vertelt Massignani. "Het is de bedoeling dat de mensen toekomen en ze zich onmiddellijk op een festivalzone wanen. We gaan niet zomaar statafels en een partytent plaatsen. We willen een unieke ervaring creëren. Hoe dat er precies zal uitzien en welke muziek we draaien, is in samenspraak met de organisator."