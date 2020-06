15 Vlamingen getuigen over racisme: "Ze hoestte naar me en zei dat ze allergisch was aan zwarte mensen"

"Racisme bestaat overal en is ook aanwezig in België", zegt filmregisseur Adil el Arbi. "Het is moeilijker om hogerop te geraken als je niet Jan of Peter heet." Al onderlijnt hij wel dat je de situatie in België niet een op een kunt vergelijken met die in de Verenigde Staten. "Het gaat erin Amerika veel gewelddadiger aan toe."

Hij kent de situatie in de Verenigde Staten erg goed, omdat hij samen met zijn collega-regisseur Bilall Fallah werkt in Hollywood. "Als je zwart bent in de Verenigde Staten is alles veel moeilijker", zegt hij daarover. "Om de zoveel jaar gebeurt er weer zoiets zoals met George Floyd nu. Afro-Amerikanen worden echt beschouwd als tweederangsburgers."