Gijzeling 13-jarige jongen: Verdachte vrouw van 21 vrijgelaten

De 44-jarige E.L. is donderdag gearresteerd, net als zijn vrouw. Zij is de zus van het vermoedelijke brein van de gijzeling, moslimextremist Khalid Bouloudo. In totaal zijn nu acht mannen en twee vrouwen gearresteerd voor gijzeling van een minderjarige, die 42 dagen in gevangenschap zat.

De jongen is op drie locaties verborgen gehouden, mogelijk ook in de ouderlijke woning van Bouloudo in Maaseik. De ouders verblijven momenteel immers in Marokko. Donderdag werd door mensen van de technische en wetenschappelijke politie van de federale politie een huiszoeking met sporenonderzoek uitgevoerd in dat ouderlijk huis. De 39-jarige zus S. Bouloudo is vrijdag door de onderzoeksrechter aangehouden en opgesloten.

De tweede vrouwelijke verdachte van 21 jaar is donderdag ook bij de onderzoeksrechter moeten verschijnen, maar na een termijn van 48 uren besliste de onderzoeksrechter vrijdag om de vrouw vrij te laten. Dat is vrijdagavond bekendgemaakt door het Limburgse parket.

De 44-jarige man is Bouloudo's schoonbroer Lahoussine E., die in het verleden ook lid was van de terroristische organisatie Groupe Islamique Combattant Marocain (GICM), die achter de aanslagen van Madrid en Casablanca zat. De Belgische staat werd achteraf zelfs veroordeeld tot het betalen van 6.500 euro schadevergoeding aan Lahoussine, omdat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg oordeelde dat hij een oneerlijk proces had gekregen. Hij was zonder duidelijke bewijzen veroordeeld voor betrokkenheid bij terreuraanslagen.