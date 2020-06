Grootouders voor het Klimaat protesteren tegen plannen voor industriezone in natuurgebied de Groene Delle

Dat er in tijden van extreme droogte een waardevol moerasgebied moet verdwijnen, kunnen de Grootouders voor het Klimaat niet begrijpen. Actievoerder Liesbet Croughs: "Ik hoorde Vlaams minister Demir (N-VA) vanochtend nog op de radio zeggen dat ook kleine bossen heel goed beschermd moeten worden. Wel, dan begrijp ik niet waarom dit gebied moet verdwijnen. De Groene Delle is trouwens zo waardevol. Dat kan niet zomaar op een andere plek gecompenseerd worden."

Uit protest tegen de plannen organiseren de Grootouders voor het Klimaat nu een reeks protestwandelingen in het gebied, telkens voor zo'n 10 wandelaars, vanwege de coronamaatregelen. "Ik doe mee voor mijn vier kleindochters", zegt Tony Vandael. "Onze generatie heeft veel opgesoupeerd, maar we kunnen nog een ommekeer in beweging zetten. We zullen in de toekomst moeten gaan kiezen tussen met de auto rijden of nog lucht kunnen inademen. We moeten dit gebied echt bewaren."