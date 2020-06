Hendrik Bogaert (CD&V): "Natuurlijk wil ik in de partij blijven"

"Wat voor mij telt, is dat ik gealinieerd ben op de afkeer tegenover bepaalde uitspraken, maar ik denk dat ik verschil over de oplossingen", probeert Hendrik Bogaert te sussen in "Terzake". "Ik zeg dat het best een christendemocratische houding is om mensen met wie je veschilt van mening - links en rechts, trouwens - de hand te reiken en te komen tot politiek overleg, verzachting of een coalitie."

Ondanks zijn soloslim heeft Bogaert er alle vertrouwen in dat hij niet riskeert om uit CD&V te worden gezet. Zelf opstappen wil hij al evenmin. "Natuurlijk wil ik in de partij blijven", zegt hij. "Mijn bijdrage is hier duidelijk inhoudelijk, en ik vind dat een goede bijdrage aan de vooruitgang van de partij." Zijn excuses wil hij naar eigen zeggen "absoluut niet" aanbieden.