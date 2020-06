Hoe de sloganeske verontwaardiging over de Genkse ontvoeringszaak de rechtsstaat ondermijnt

Het opvolgen van probatievoorwaarden door de justitiehuizen is overigens een Vlaamse bevoegdheid. Als de voorwaarden niet worden nageleefd, maakt de justitie-assistent daarvan melding aan de probatiecommissie. Deze commissie beoordeelt of de probatievoorwaarden dienen te worden herroepen. In dat geval maakt de probatiecommissie het dossier opnieuw over aan het openbaar ministerie. Het parket beslist dan of er al dan niet of ze de rechter zal vragen om de voorwaarden te herbekijken. Pas op dat moment komt het dossier opnieuw op het bord van de rechterlijke macht.

In het dossier van de verdachte van de ontvoering van de 13-jarige jongen blijkt de rechterlijke macht bij nader inzien niet eens gevraagd te zijn om te oordelen over de herroeping van de probatievoorwaarden van deze verdachte. De vraag rijst zelfs of deze voorwaarden überhaupt werden geschonden.