Italiaanse ziekenhuizen herstellen van zware klap: "Als je zoveel mensen verliest, heb je het dan gehaald?"

Vandaag herademt Pesaro. Net als zoveel andere Italiaanse steden. Het zorgsysteem botste hier op de limieten. Volgens sommige er net onder en volgens anderen er net over. Matteo is vandaag weer helemaal de oude en is erg dankbaar voor de artsen die hem hebben geholpen. Nu is het wachten tot alles weer wordt zoals tijdens die wedstrijd in februari. Met duizenden supporters in een sportarena. Pas dan zal voor hem het herstel compleet zijn.