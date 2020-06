Kater Lee mag blijven leven: rechter geeft Voedselagentschap ongelijk

Wat gebeurt er nu met kater Lee? Volgens de advocaat van zijn eigenares zal het dier naar zijn land van herkomst, Peru, in quarantaine gaan. In een brief aan federaal minister Ducarme (MR) bevestigt de Peruaanse ambassadeur nu officieel "dat SENASA (het Peruviaanse agentschap voor dierengezondheid) laat weten dat kater Lee kan ontvangen worden in Peru." De bedoeling is dat het dier daar in quarantaine blijft - zoals eigenlijk al had gemoeten voor het vertrek van de kater uit Peru- en daarna terugkeert naar ons land. Het gevaar dat het dier alsnog hondsdolheid zou ontwikkelen is tegen dan geweken.

Dat betekent dus geen Nederlands opvangcentrum of een logement in het labo van Marc Van Ranst, zoals eerder werd voorgesteld, maar opnieuw een lange trip over de oceaan en terug.

Voor het baasje van Lee, studente Selena Ali, is dat goed nieuws, zegt haar advocaat Anthony Godfroid in "De ochtend" op Radio 1: "We hebben dat nu op papier, officiëler kan niet. Ik denk dat dit een oplossing is voor deze zaak. De volksgezondheid is hiermee gevrijwaard."