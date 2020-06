Kuurne zwaait trouwe applausgevers uit

Op vele plaatsen komen buurtbewoners elke avond om 20.00 uur stipt naar buiten om te applaudisseren. Daarmee steunen ze de zorgsector, het onderwijs en alle anderen die zijn blijven draaien tijdens de lockdown. Ook de Weidenstraat in Kuurne deed 12 weken mee. "Elke avond stonden we hier met 30 tot 50 mensen applaus te geven."

Burgemeester Francis Benoit (CD&V) deed via Facebook een oproep om die symbolische actie af te sluiten. Kris Quartier woont in de Weidenstraat: "Voor het laatste steunapplaus zijn we naar enkele straten in de buurt gefietst. Daar zijn we mensen gaan groeten die ook al tijd zijn blijven applaudisseren."