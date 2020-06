Lesgeven in tijden van corona: "Meester, mogen we uw appartement eens zien?"

Met het einde in zicht kijken wellicht ook veel leerkrachten intussen uit naar het afsluiten van het schooljaar. Een schooljaar dat zich zoals ieder jaar op gang trok, maar door de quarantainemaatregelen vanaf maart een heel andere wending insloeg. Van thuis uit lesgeven, Zoomsessies, eigen kinderen bezighouden, individuele leerpakketjes maken, skypen vanuit een leeg klaslokaal, mondmaskers dragen, Google-meetings. Het was zoeken naar creatieve oplossingen en nog meer naar flexibiliteit. Toch vergat ook het lerarencorps daarbij niet de nodige glimlach. Want ook voor hen was humor vaak een middel om de vreemde situatie waarin ze terechtgekomen waren draaglijker te maken.