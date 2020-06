Controverse over standbeelden van Leopold II: waarom is de Belgische koning zo omstreden?

Over hoeveel slachtoffers er in Congo gevallen zijn onder het 23 jaar durende bewind van Leopold II lopen de cijfers uiteen. In 1998 verschijnt "De geest van koning Leopold II en de plundering van de Congo" van de Amerikaanse journalist Adam Hochschild over de wantoestanden in de kolonie. Het boek, dat een internationale bestseller wordt, heeft het over 10 miljoen doden. Andere bronnen spreken van 2, 3 of 5 miljoen doden. Het regime van Leopold II heeft alleszins geleid tot trauma en leed dat meer dan een eeuw later blijft nazinderen.

De laatste jaren wordt in ons land steeds meer de vraag gesteld of standbeelden en portretten van Leopold II hier nog wel hun plaats hebben. Zo besliste Vilvoorde eerder dit jaar om een schilderij van hem weg te halen uit de stadsfeestzaal. De Leopold II-laan in Kortrijk krijgt een andere naam. Aan het standbeeld van Leopold II in Ekeren is in 2018 een infobord geplaatst over zijn wandaden in Congo. Standbeelden van Leopold II zijn ook het mikpunt van vandalisme. In het najaar van 2018 werd het standbeeld van de Belgische vorst in het Zuidpark in Gent in enkele weken tijd drie keer beklad met rode verf, bijvoorbeeld.