Liveblog: Lagere scholen mogen weer volledig opengaan, notarissen merken "meer echtscheidingen" 

In Zweden blijft het aantal besmettingen met het coronavirus oplopen. Terwijl de curve in de meeste Europese landen al aan het dalen is, gaat die in Zweden verder in stijgende lijn. Er zijn nu al 41.883 besmettingen geteld en het aantal besmettingen per dag stijgt ook. Het aantal doden staat nu op 4.562. Infectioloog Steven Callens (UGent) vermoedt dat de epidemie in Zweden wat is onderschat.

