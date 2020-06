Luchthaven Oostende weer actief vanaf 3 juli

Veel mensen vragen zich af of vliegen wel veilig is terwijl het coronavirus nog kan toeslaan. “Je zit inderdaad allemaal op elkaar”, zegt Piet Demeyere van Tui Belgium. “Afstand houden is dus onmogelijk.” Maar ook Europa zegt dat vliegen absoluut veilig is als je de veiligheidsrichtlijnen respecteert. “Vliegtuigen hebben heel sterke filters en passagiers zitten in dezelfde richting. Ze mogen niet opstaan wanneer ze maar willen en moeten ook een mondmasker dragen. Alles zal ook goed gecoördineerd worden in fases, zodat iedereen rij per rij het vliegtuig in- en uitgaat. Zonder dat mensen door elkaar mogen lopen”, zegt Demeyere.

De eerste vluchten in Oostende vertrekken naar Gran Canaria en Tenerife. Voor Tunesië, Egypte, Kreta en Rhodos zal je nog wat langer moeten wachten.