Meer echtscheidingen door corona: "Mensen hebben dicht bij elkaar geleefd en dat leidt tot ergernissen"

In de tweede helft van mei zijn er bijna een kwart meer scheidingsakten ondertekend dan in dezelfde periode vorig jaar. "De notarissen hebben meer vragen dan gewoonlijk binnengekregen over echtscheidingen", zegt Bart Van Opstal van de Notarissenfederatie. "En er is dus ook een toename van het aantal echtscheidingsakten die bij de notaris ondertekend worden."