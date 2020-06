Modewinkels haalden de eerste vier weken na heropening 75 procent van hun normale omzet

Het was wat afwachten hoe de klanten zouden reageren op de heropening van de kledingzaken en andere modewinkels, ook al omdat die heropening met heel wat hygiënemaatregelen en beperkingen gepaard ging. Maar al bij al is het dus meegevallen. Ook het Pinksterweekend is goed verlopen. "Wij horen dat de meeste zaken de afgelopen vier weken 75 procent van de verkoop in dezelfde periode vorig jaar haalden. Dat is meer dan voorzien, maar uiteraard volstaat het niet om het verlies van de sluitingsperiode goed te maken," legt Bart Lodewijckx van UNIZO-Limburg uit.