Spoeddienst in Roeselare verhuist naar nieuwe locatie: “We doen er alles aan dat niemand zich vergist”

De spoeddienst op de campus Wilgenstraat gaat dicht. Spoedarts Jelle Swinnen hoopt dat niemand zich vergist, want het is van daar een kwartier rijden naar de spoed in Rumbeke. “We hebben daar natuurlijk schrik voor. Maar we gaan affiches aanbrengen en plannetjes leggen. Via sociale media laten we weten dat we verhuizen. We proberen dus te voorkomen dat mensen aan de verkeerde deur gaan staan.”



Tijdens de hele verhuis worden 500 patiënten per ambulance overgebracht naar Rumbeke. Na campus Wilgenstraat verhuist de week nadien ook campus Brugsesteenweg en campus Westlaan.