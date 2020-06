Nieuwe verdachten opgepakt in gijzelingszaak van 13-jarige jongen

Om hoeveel nieuwe verdachten het precies gaat, is niet duidelijk. Ook hun precieze rol blijft nog vaag. Het parket van Limburg wil op dit ogenblik niet meer communiceren over het onderzoek. Maar uit goede bron horen we dat het om enkele mensen zou gaan, die gisteren en eergisteren zouden zijn opgepakt. Bij hen de zus van Khalid Bouloudo, de veroordeelde moslimextremist uit Maaseik. In het huis van de ouders van Bouloudo was er gisteren nog een huiszoeking. Mogelijk is de ontvoerde jongen daar vastgehouden. De ouders zijn al enkele maanden niet meer thuis: bij het begin van de vastenmaand ramadan zijn ze naar Marokko getrokken, en daar zitten ze nog altijd vast door de coronamaatregelen.