Nijlen wil vakantiestraten organiseren: "Buren kunnen bijpraten, terwijl hun kinderen op straat spelen"

In Nijlen zijn er al langer speelstraten, waarbij kinderen in hun eigen straat kunnen spelen. "We willen dat concept opentrekken naar een vakantiestraat, waar zowel kinderen als hun ouders op straat kunnen komen. Het is de bedoeling dat de buren er feesten en bijpraten, terwijl de kinderen samen kunnen spelen", zegt Gunther Melis, jeugdconsulent in Nijlen.