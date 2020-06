Extern onderzoek bij Brussels brandweerkorps na enkele racistische incidenten

Volgens Pascal Smet is het Brussels brandweerkorps ook alles behalve divers en weerspiegelt het de Brusselse bevolking niet: “Het is een heel wit korps, er zijn heel weinig mensen met een migratie-achtergrond en er zijn ook bijzonder weinig vrouwen in het korps. Het is daarom ook belangrijk om de brandweer meer in de stad te brengen. Heel veel jonge jongens, gekleurd of niet, migratie-achtergrond of niet, kijken op naar de brandweer. Laten we die connectie brengen zodat zij geïnteresseerd raken om bij de brandweer te komen. Dat is de grote uitdaging”, besluit Smet