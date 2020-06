Ook buitenlandse musea openen stilaan weer de poort, behalve in het Verenigd Koninkrijk

Het Musée d'Orsay is op 23 juni weer open. De geplande tentoonstelling over de Oostendse kunstenaar Léon Spilliaert daar is verschoven naar de herfst.

In Nederland is sinds deze week veel meer mogelijk. Het Rijksmuseum in Amsterdam biedt drie hoofdroutes "langs het beste van het museum". Ook in het Van Goghmuseum en het Stedelijk Museum ("de badkuip") kun je weer binnen. In Den Haag ging koningin Maxima al op de fiets naar het Kunstmuseum (het vroegere Gemeentemuseum), dat deze week weer openging.