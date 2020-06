"Stop de kakkerlak": oppositie in Wit-Rusland ondergraaft met teenslippers positie van president Loekasjenko

Ook nu zocht hij toenadering tot het Westen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo bracht in februari zelfs een bezoek aan Minsk. Pompeo was de eerste in die positie die dat deed sinds Loekasjenko aan de macht kwam in 1994. Wit-Rusland kocht olie bij andere producenten, ook bij de VS begin vorige maand. Het was een duidelijk politiek signaal en ook bedoeld om de logistiek van de aanvoer te testen, via Litouwen.