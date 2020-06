Na de crisis, een beloning voor het zorgpersoneel? En hoe willen partijen dat betalen? Bekijk hier hun voorstellen 

De liberalen leveren op dit moment met Maggie De Block de federale minister van Volksgezondheid. Het beleid van de afgelopen jaren bekritiseren, zal de partij dan ook niet doen. Wel wil de partij op bepaalde vlakken het beleid verderzetten of uitbreiden.

“Uiteraard willen we nadenken over een betere verloning van verpleegkundigen, maar we moeten ook realistisch zijn dat dat niet in één keer zal kunnen”, zegt parlementslid Robby De Caluwé (Open VLD). Is een eenmalige premie die op tafel lag nog een optie? “Het behoort tot de mogelijkheden”, maar, zo waarschuwt het parlementslid: “We kunnen het geld niet onmiddellijk uit een of andere toverhoed halen.”

Voor Open VLD gaat het vooral over de verlichting van de werkdruk. “Je hebt geen hoog gediplomeerde verpleegkundige nodig om de basishygiëne van de bewoners in een woonzorgcentrum te verzorgen”, klinkt het. De partij denkt daarvoor aan een opmerkelijke versoepeling: “Er zijn veel mantelzorgers met belangrijke ervaring. Waarom geïnteresseerden niet aanwerven met een arbeidscontract in een leefgroep in een woonzorgcentrum?”