Parket Brugge onderzoekt of verdachte in verdwijningszaak Madeleine McCann gelinkt kan worden aan Belgische moord

Zestien was Carola toen ze op vakantie was in ons land. Enkele dagen voor haar dood zou ze in een discotheek een jonge Duitser ontmoet hebben. Die schepte tegen haar op over zijn gerechtelijk verleden. Op 5 juli vertrok de tiener naar het strand voor een wandeling, maar ze keerde nooit meer terug.

Ongeveer een week later werd het lichaam van Carola zwaar verminkt teruggevonden in de duinen. Het moordonderzoek spitste zich van begin af aan toe op de Duitse jongeman. Hoewel er een robotfoto van hem verspreid werd , kon hij nooit geïdentificeerd worden. Het gerechtelijk onderzoek rond de moord op Carola werd in 2016 afgesloten.