Petitie voor standbeeld van Paul Severs in Halle: "Hij verdient dat" 

Op dit moment hebben zo'n 500 mensen de petitie getekend. "Ik hoop dat heel veel mensen hun handtekening hier willen onderzetten", zegt Christophe. "Maar natuurlijk is het nog altijd de stad Halle die zal beslissen of er al dan niet een standbeeld komt." Enkele dagen geleden werd er op sociale media ook een petitie gelanceerd om het standbeeld van de voormalige Belgische koning Leopold II in Halle te verwijderen. Of dit de fan van Paul Severs op het idee heeft gebracht is, niet duidelijk.