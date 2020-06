Plaatsen te kort in buitengewoon basisonderwijs stad Antwerpen: "Elk cijfert is individueel kind met zijn problemen"

Het online aanmeldingssysteem maakt nu zwart op wit duidelijk dat er plaatsen te kort zijn. Maar liefst 48 procent van de ouders kreeg te horen dat er geen plaats is voor hun kind in de scholen van hun keuze. Het gaat om 322 kinderen. "Het is vooral een probleem voor kinderen met een matige en zware mentale beperking, kinderen met gedragsmoeilijkheden en kinderen met autisme", legt Tesseur uit. "We hadden in het verleden al gemerkt dat sommige kinderen geen plaats vonden, maar het is heel confronterend om dat in een tabel te zien. Elk cijfertje dat daar staat, is een individueel kind met zijn of haar problemen."