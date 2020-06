Podvis: Proper geld, bestaat dat?

Fairfin is een niet-gouvernementele organisatie die de handel en wandel van de Belgische banken in het oog houdt. Op bankwijzer.be houdt Fairfin bij welke banken bijvoorbeeld investeren in vervuilende bedrijven of in bedrijven die het niet nauw nemen met de mensenrechten. Fairfin ziet een nieuw initiatief als NewB graag komen. "De coöperatieve structuur is zeker een goede vertrekbasis", zegt onderzoeker Sebastien Mortier van Fairfin. "Bovendien staat in hun basisteksten dat ze niet gaan speculeren, dat er geen bonussen uitgekeerd worden en dat de loonspanning tussen de werknemers minimaal blijft. Een sobere bank, dat is veelbelovend."

En toch.... Onder de coöperanten zitten meer dan honderdduizend particulieren, maar ook tientallen organisaties. Ook het Waalse Gewest is aandeelhouder, met een inbreng van één miljoen Euro. Is dat niet de honderd procent eigenaar van wapenfabrikant FN Herstal? Sebastien Mortier vindt dat inderdaad een teer punt. Koen De Vidts erkent dat daar binnen NewB zwaar over gediscussieerd is. Maar, zegt hij, "wij investeren niet in FN Herstal, het Waalse Gewest investeert in ons."