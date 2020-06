Politie onderzoekt reeks inbraken in Lissewege

Het was serieus schrikken voor de inwoner van een huis in de Zeebruggelaan in Lissewege. In de nacht van dinsdag op woensdag stond hij plots oog in oog met een inbreker. Die was binnengedrongen in zijn slaapkamer en had net zijn smartphone van het nachtkastje genomen toen hij wakker werd. De inbreker vluchtte meteen weg door het raam. Het slachtoffer belde de poltie, maar die vond geen spoor meer van de dader.

De volgende nacht gebeurde bijna net hetzelfde in de Stationsstraat. De inbreker had het raam van het toilet stukgeslagen en was zo binnengebroken. Ook hier werd de bewoonster, die alleen thuis was, wakker. De inbreker was gelukkig nog op de benedenverdieping. Toen ze het licht aanstak en begon te roepen, liep hij opnieuw weg. Dezelfde nacht nog kreeg de politie een oproep over een inbraakpoging in het Opperhof, iets verderop.