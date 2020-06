Politie vindt grote hoeveelheden drugs en geld en arresteert 9 mensen na maandenlang onderzoek

In Bree viel de politie dinsdagochtend binnen op twee adressen. Daarbij zijn twee mannen en een vrouw, allen veertigers, gearresteerd. Er is meer dan 150.000 euro in beslag genomen, verder ook juwelen, luxegoederen, drugs, wapens, vijf auto's en twee aanhangwagens. In een woning in Maaseik vond de politie een actieve cannabisplantage met 645O stekkenplanten, een som geld en verdovende middelen. Ook daar is een auto in beslag genomen en een vrouw van 50 gearresteerd. Een vierde huiszoeking op de Heideweg in Dilsen-Stokkem bracht opnieuw een cannabisplantage met 940 planten aan het licht. Daar zijn een man en een vrouw - beiden veertigers - gearresteerd. Twee auto's, gsm's, een laptop, geld en drugs zijn meegenomen. Bij de plantages werden elektriciteit en water illegaal van het net gehaald. De civiele bescherming heeft de installaties ontmanteld. In Sint-Truiden arresteerde de politie een vrouw van 38, ook in haar huis werden drugs bewaard.