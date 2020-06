Politie zoekt man van 70 uit Houthulst

Johny Simons reed woensdagmiddag op een damesfiets weg van het huis van zijn zoon in de Heugstraat in Houthulst. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Vermoedelijk was hij onderweg naar zijn huis.

De politie heeft gisteren met een helikopter en een drone gezocht in de regio. Er zijn daar verschillende waterlopen en ook het waterproductiecentrum De Blankaart is vlakbij. Maar de zoekactie heeft niet opgeleverd.

Elke tip is welkom bij de politie, zegt korpschef Johan Geeraert: "Johny Simons is 1 meter 70 groot en is normaal tot sterk gebouwd. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkere trui en een donkere kostuumbroek. Hij heeft medische zorgen nodig."

Wie iets meer weet over de verdwijning van Johny Simons, belt best naar het gratis nummer 0800 30 30 0