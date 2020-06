Reserveren voor eucharistieviering in Averbode verplicht

Vanaf maandag mogen er weer religieuze vieringen doorgaan in kerken en andere gebedshuizen, met een maximum van 100 mensen. Met respect voor de afstandsmaatregelen, zal in de abdijkerk van Averbode maar plaats zijn voor 70 mensen. Daarom vragen de Norbertijnen om je aanwezigheid op voorhand te bevestigen. Dat kan telefonisch op zaterdag tussen 9 en 11 uur ’s morgens. Je kan enkel reserveren voor de dag nadien en de mogelijkheid bestaat dat de viering al volzet is. Het is ook niet mogelijk om onaangekondigd aan de eucharistieviering deel te nemen. Ook in sommige andere kerken moet je op voorhand reserveren.