Royals op zondag: van een "spoedcursus witte superioriteit" tot een koninklijk potje "kickeren"

De koning en koningin, die een leeftijdsverschil van tien jaar overbruggen, leerden elkaar kennen op een picknick. Ze trouwden in 2011. Jetsun Pema was nog studente internationale betrekkingen in Londen. Ook Jigme Khesar studeerde in het Verenigd Koninkrijk, in Oxford. Beiden eren de traditionele waarden van Bhutan, maar zijn een westerse stijl genegen. In 2008 nam Jigme Khesar de troon over van zijn vader en kreeg als titel "Druk Gyalpo" of de drakenkoning.



Nog vóór zijn jawoord maakte Jigme Khesar bekend hij het bij één echtgenote zal houden. In Bhutan is polygamie toegestaan. Zo was zijn vader, Jigme Singye Wangchuck, met vier vrouwen (allemaal zussen) getrouwd. Het huidige koninklijke paar is erg populair en wordt wel eens de "Kate en William van het Himalaya-gebergte" genoemd.