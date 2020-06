210.000 euro schadevergoeding voor moord op ACV-bediende in Diest

In augustus 2017 stapte een man het ACV-kantoor van Diest binnen en schoot in koelen bloede een 38-jarige loketbediende dood. De nu 39-jarige man uit Rotselaar werd niet veroordeeld omdat hij volgens het psychiatrisch verslag ontoerekeningsvatbaar was op het moment van de feiten. Hij zit in een instelling. De rechter heeft nu een uitspraak gedaan over de schadevergoedingen die door verschillende betrokkenen gevraagd waren.

In totaal moet de dader 210.000 euro morele schadevergoeding betalen. Bijna de helft van dat bedrag gaat naar de ouders van de ACV-medewerkster. De 11-jarige zoon krijgt 60.000 euro toegewezen. Voor de broer van het slachtoffer is dat 15.000 euro. Ook enkele collega's krijgen een schadevergoeding: een mannelijke collega die met het pistool bedreigd werd, ontvangt 30.000 euro. Een andere collega en vriendin die de vrouw zag sterven, heeft recht op 5.000 euro.