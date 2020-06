Sekswerker Sigrid uit Diest: "Onverantwoord om maandag aan de slag te gaan"

"Ik vind het onbegrijpelijk dat we weer mogen werken," zegt Sigrid Schellen, sekswerker in Diest. "Ik vind het ook gevaarlijk, wij kunnen onszelf en de klanten niet voldoende beschermen tegen het virus. Het is niet mogelijk om te werken met mondmaskers en handschoenen. En iedereen die het gevaar inziet en niet aan de slag wil, verliest inkomen, want vanaf maandag krijgen we geen compensaties meer."