Sint-Truiden geeft 1.001 overnachtingen weg: "Inzetten op de zomer na gemist bloesemseizoen"

Wie een overnachting boekt bij een B&B of hotel in Sint-Truiden, zal er een tweede gratis overnachting bijkrijgen van de stad. Burgemeester Veerle Heeren (CD&V): "We hebben 42 logies in Sint-Truiden en die hebben het niet makkelijk. Daarom bieden we 1.001 overnachtingen aan. Wie een overnachting boekt, krijgt er een overnachting gratis bij van de stad. En daar bovenop geven we nog een bon van 30 euro voor een etentje in Sint-Truiden."