Oorlog in het onderwijs? Stedelijk onderwijs beschuldigt Gemeenschapsonderwijs van "vijandelijke overnames"

Maar de beschuldigende vinger die wordt uitgestoken door de OVSG begrijpt het Gemeenschapsonderwijs GO! niet. "Het zijn namelijk vaak de gemeentebesturen zelf die naar ons komen met de vraag om één van de scholen over te nemen", stelt Raymonda Verdyck, de afgevaardigd bestuurder van het GO!.

"Op het ogenblik dat er een nieuw gemeentebestuur komt, neemt de vraag ook toe", stelt Verdyck. "Want heel wat gemeentebesturen stellen zich de vraag of ze wel de inrichtende macht voor het onderwijs moeten blijven." Verdyck voegt er nog aan toe dat er voor de overnames intussen ook een erkenning is in het regeerakkoord.

"Op het ogenblik dat een gemeente beslist om het onderwijs over te dragen, moet dit opnieuw naar officieel onderwijs gaan", zegt ze. "De pedagogische projecten sluiten bij elkaar aan, er is zekerheid voor het personeel en ouders kunnen blijven kiezen voor levensbeschouwelijke vakken. In de overdracht stellen zich op die manier weinig problemen."