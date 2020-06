Tom Jones is 80: van mijnwerkerszoon tot "sex bomb"

"Green, green grass of home" lijkt over zijn geboortestreek in Wales te gaan, maar het is eigenlijk een Amerikaans countrynummer, dat eerst onder meer door Jerry Lee Lewis werd opgenomen. In 1967 had Tom Jones er een dikke hit mee. De verteller in het lied heeft heimwee naar huis, maar op het eind blijkt dat hij in de gevangenis op zijn executie wacht.