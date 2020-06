Vanaf 1 september maximaal 100 kilometer per uur op de Ring rond Brussel

Een snelheidsverlaging naar 100 km/uur is vooral goed voor de verkeersveiligheid. Dat blijkt trouwens uit een studie die de Vlaamse overheid al in 2015 liet uitvoeren – 100 km/u zorgt voor een rustiger verkeersbeeld, kleinere snelheidsverschillen tussen de rijstroken, een afname van het aantal ongevallen en ook minder ernstige aanrijdingen. Zolang de bezettingsgraad van de weg niet té hoog is – lees: zolang het niet te druk is of er files staan – heeft een lagere maximumsnelheid ook een positief effect op de doorstroming: auto’s kunnen wat dichter bij elkaar rijden zodat de ruimte op de weg beter benut wordt en het in- en uitvoegen aan de vele op- en afritten gaat iets vlotter en veiliger.