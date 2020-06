Veel meer politiegeweld in Brazilië dan in de VS: "Genocide tegen zwarte Brazilianen"

Het probleem is veel groter in Brazilië dan in de VS en de Braziliaanse politie is veel dodelijker dan de Amerikaanse: gemiddeld vallen er elke dag 18 politiedoden in het land van voetbal en samba. BBC Mundo vergeleek de cijfers van 2018 in beide landen: in de VS vielen er 1.000 doden door politiegeweld, in Brazilië ruim 6.000.