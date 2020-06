4 op de 5 coronapatiënten verliezen reuk- en smaakzin, en kunnen daar lang last van hebben

Minder of zelfs niets meer ruiken of proeven, het is net als hoesten één van de vaak voorkomende symptomen van een coronabesmetting. Vier op de vijf patiënten blijken er last van te hebben. Sommige mensen die twee of drie maanden geleden al corona opliepen, hebben hun geur nog altijd niet terug. En het is nog niet zeker hoe lang het zal duren vooraleer die weer terugkomt.