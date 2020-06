Geen babyboom door corona: "Angst en stress zijn geen gunstig klimaat voor een zwangerschap"

Door de lockdown brengen we veel tijd door met onze partner. Toch gaat een babyboom over 9 maanden waarschijnlijk uitblijven. "Een stijging in de geboortes komt er na een periode van euforie, zoals na de oorlog of na een tijdelijke elektriciteitspanne", zegt gynaecoloog Sven Schepers van het ziekenhuis in Heusden-Zolder. "Corona zorgt voor stress en angst en daarom verwacht ik eerder het omgekeerde effect."