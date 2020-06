Zwembad Merelbeke heropent met chloorarm water

“Voor coronabesmettingen hoef je niet bang te zijn”, benadrukt Van Driessche, “het nieuwe ontsmettingssysteem is minstens even veilig. We hebben advies gevraagd aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat verzekert dat het virus zich alleen via de lucht verspreidt en niet in het water. We volgen de opgelegde richtlijnen: voorlopig gaan alleen het sport- en peuterzwembad open. Er mogen maar 6 zwemmers per baan en die mogen elkaar niet inhalen.”