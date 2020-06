Corona in Zuid-Italië: Weinig doden, maar wel wurgende armoede

“Hier in de wijk, en in Napels in het algemeen, helpen we elkaar altijd”, zegt Tina. “Dat is de ziel van deze stad.” Hier en daar hadden inwoners mandjes gehangen, wie iets had mocht het er ingooien, wie niets had, mocht er iets uitnemen. “Dat was in één wijk”, zegt Tina een beetje jaloers, “dat systeem met die mandjes was mooi, maar bij ons was de solidariteit er ook, alleen minder opzichtig.”