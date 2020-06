Dode bij appartementsbrand in Turnhout

Het vuur brak kort voor 17 uur uit. Toen de brandweer van de Hulpverleningszone Taxandria even later ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al naar buiten. De brandweer trof in het appartement het levenloze lichaam van de bewoner aan. Een hond die in het appartement zat, kon door de brandweer nog worden gered.

De brand brak vermoedelijk uit in de slaapkamer van het appartement. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De bewoners van de andere appartementen in het gebouw werden uit voorzorg een tijdlang geëvacueerd.