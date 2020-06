Kom op tegen Kanker: "Palliatieve zorg moet makkelijker bespreekbaar worden"

"Patiënten die ongeneeslijk ziek zijn - en hun naasten - hebben nood aan aangepaste begeleiding. En we weten eigenlijk te weinig wat het brede publiek denkt over zijn levenseinde en dat van hun naasten", stelt Kom op tegen Kanker. "Daarom roepen we iedereen op om zijn stem te laten horen."

Dat kan op de website www.hetpalliatief.be. "Op basis van de ideeën die online met Kom op tegen Kanker gedeeld worden, wordt een tussentijdse nota opgesteld", zegt Marc Michils van Kom op tegen Kanker. "Die nota zal de organisatie vervolgens bespreken met experten en de zorgsector. En dat alles moet uiteindelijk een advies worden voor de overheid."

Kom op tegen Kanker benadrukt dat het belangrijk is om verbeteringen aan te brengen in de palliatieve zorg. "Die wordt nu bijvoorbeeld nog te vaak verward met terminale zorg", zegt Michils. "Maar die twee zijn niet hetzelfde." Het is niet omdat je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent, dat je ook op korte termijn zal sterven."

Maar uiteraard hebben de patiënten die ongeneeslijk ziek zijn, ook de juiste zorg nodig. Helaas blijkt de vraag naar hoe die zorg dan het best georganiseerd wordt vaak nog een groot taboe. Kom op tegen Kanker wil daar met het groot maatschappelijk debat dus wat veranderen.