Liveblog: WHO verandert geweer van schouder en raadt iedereen aan neus- en mondmaskers in het openbaar te dragen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft haar richtlijnen over mondmaskers bijgestuurd. Ze raadt nu iedereen aan om in het openbaar neus- en mondmaskers te dragen om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Volgens de WHO kunnen de maskers een "barrière voor mogelijk besmettelijke druppels" vormen.

Het nieuwe advies is opmerkelijk omdat de WHO eerder altijd stelde dat er niet genoeg bewijs was dat mondmaskers nuttig zijn voor gezonde mensen en dat ze een vals gevoel van veiligheid kunnen geven. De WHO zei tot nu toe dat enkel mensen die effectief besmet zijn neus- en mondmaskers moesten dragen of mensen die voor hen zorgden.

Ondanks het nieuwe, bijgestuurde advies benadrukt de WHO dat mondmaskers slechts één van de maatregelen is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.