Het ruimtevaartsprookje: hoe haalbare sciencefiction uit de jaren 60 vandaag een verre droom is

Eigenlijk was het evenement al twee jaar over tijd, want het was oorspronkelijk gepland voor 1979. Dus konden die twee dagen uitstel er nog wel bij. En dan, op 12 april, na alweer een uur van ondraaglijke spanning, was het eindelijk zo ver : Lift-off ! Lift-off of America’s first space shuttle !



De lancering van de eerste spaceshuttle Columbia sprak toen enorm tot de verbeelding van mijn generatie, die net iets te jong was om de eerste maanlanding bewust te hebben meegemaakt. Of toch ten minste bij wie, zoals ik, gefascineerd was door ruimtevaart en sciencefiction.