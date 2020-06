Medeoprichter Reddit (en man van Serena Williams) zet stap opzij en wil dat zwarte vrouw of man hem opvolgt

Ook de CEO van Apple, Tim Cook heeft een duidelijk standpunt ingenomen tegen racisme. In een open brief, zegt hij dat de maatschappij meer moet doen om racisme en discriminatie uit te roeien. "De tragische dood van George Floyd toont ons dat we het in de toekomst beter moeten doen. We moeten bouwen aan een toekomst die eerlijker is voor iedereen", aldus Cook.