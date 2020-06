Onderzoekers ontwikkelen 'giftige pijl' die resistente bacteriën aankan en zelf geen resistentie veroorzaakt

Bacteriën zijn verdeeld in twee groepen, grampositieve en gramnegatieve. Het belangrijkste verschil tussen beide is dat gramnegatieve bacteriën gewapend zijn met een extra 'schild', een buitenmembraam dat de cel beschermt tegen de meeste antibiotica. De laatste 30 jaar is er dan ook geen enkele nieuwe klasse van antibiotica tegen gramnegatieve bacteriën op de markt gekomen.

"Dit is het eerste antibioticum dat grampositieve en gramnegatieve bacteriën kan aanvallen zonder resistentie op te wekken", zei Zemer Gitai, professor biologie aan Princeton en de senior auteur van de studie over het middel. "Vanuit een 'waarom is het nuttig' perspectief is dat de essentie. Maar wij als wetenschappers zijn het meest opgewonden over iets dat we ontdekt hebben over de manier waarop dit antibioticum werkt: het valt aan via twee verschillende mechanismen die in één molecule zitten. We hopen dat dit algemeen kan toegepast worden en kan leiden tot betere antibiotica - en nieuwe types van antibiotica - in de toekomst."

De achilleshiel van antiobiotica is dat bacteriën snel evolueren om er resistent tegen te worden. Het team van Princeton ontdekte echter dat het er zelfs met enorme inspanningen niet in slaagde enige resistentie tegen deze verbinding op te wekken.

"Dat is echt veelbelovend, en het is de reden waarom we de stoffen die afgeleid zijn van de verbinding "Irresistine" noemen", zei Gitai. Irresistine is afgeleid van irresistible, onweerstaanbaar of hier, geen weerstand of resistentie opwekkend.

Een antibioticum dat werkzaam is tegen ziektes, immuun is voor resistentie en veilig is voor gebruik bij mensen, is zowat de heilige graal van het antibiotisch onderzoek. Voor een onderzoeker in het vakgebied is het zoiets als het ontdekken van de formule om lood in goud om te zetten - iets dat iedereen wil, maar waarvan niemand gelooft dat het echt bestaat, zei eerste auteur James Martin, een doctor die het grootste deel van zijn doctoraatsstudie aan de nieuwe verbinding gewerkt heeft en die de leiding had over het team. "Mijn eerste uitdaging was het labo ervan overtuigen dat het waar was", zo zei hij.