Is deze regen genoeg om droogte op te lossen? Weerman Frank Deboosere: "Nee"

Maar voor de natuur is de regen natuurlijk wél een goede zaak. De vraag is echter of de regen die nu uit de lucht valt voldoende zal blijken om de opgebouwde droogte tegen te gaan. Weerman Frank Deboosere is overtuigd van niet. "We zouden eigenlijk in totaal een dertiende, veertiende en vijftiende maand aan regen moeten krijgen", zegt Deboosere. "De voorbije 24 uur viel er op veel plaatsen 10 tot 20 liter water per vierkante meter. Als we in totaal een 200 liter water per vierkante meter zouden krijgen, dan is de droogte ongedaan. En jammer genoeg zal dat niet het geval zijn."